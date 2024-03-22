Очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица Ева. По ее словам, сначала ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.

«Все очень непонятно. Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей, кричали, что нужно бежать. Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались стекла выбить. [Стрельба была] вроде как до [концерта], говорят, что подожгли зал, где люди были», — сказала она.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным СМИ, во время ЧП могли пострадать около 50 человек, не менее 12 — погибнуть. Оперативные службы уточнили, что музыканты не пострадали.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.