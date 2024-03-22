В белгородском зоопарке умер лебедь, раненный во время обстрела

Зоопарк Белгорода сообщил о смерти лебедя, который был ранен 19 марта во время обстрела города из РСЗО.

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"Наши ветеринары сделали все возможное: успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не перенесла шок. Не выдержало лебединое сердце", - сообщили в зоопарке.

У погибшего лебедя не было пары. Другая живущая в зоопарке пара лебедей-шипунов укрыта от обстрелов в зимних домиках. У нее сейчас период гнездования.

"Чтобы животные легче переносили обстрелы, им дают специальные ветеринарные успокоительные, сотрудники говорят с ними, стараются подбодрить. Это важно: животные не понимают слов, но хорошо различают интонации", - рассказали зоологи.

К сожалению, эвакуировать зоопарк, как предлагают это неравнодушные белгородцы, не представляется возможным.

Напомним, 19 марта во время обстрела погибла любимица посетителей ручная кенгуру Гранди. Утром 22 марта реактивный снаряд упал по дворе жилого комплекса, убив женщину, гулявшую с собаками, и одну из ее питомиц.