Россиянин лег на рельсы и чуть не попал под грузовой поезд

В Красноярске мужчина чуть не попал под грузовой поезд. Об этом сообщает Telegram-канал "Борус. Люди".

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Октябрьском районе. Машинист следовавшего от станции Бугач к платформе Северное шоссе грузового поезда заметил на путях человека, лежавшего между рельсами.

Поезд сразу же начал экстренное торможение, однако все же задел мужчину на путях выступающими частями корпуса. Состав остановился прямо над ним. На место вызвали скорую помощь.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.