В Новой Москве догхантер губит собак приманками с крючками внутри

В Коммунарке полицейские разыскивают догхантера. Неизвестный мужчина был замечен у подъезда жилого дома. По словам очевидцев, он разбрасывал приманки для собак. Об этом сообщает «Царьград».

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Как рассказала местная жительница, в приманках лежали рыболовные крючки. Одну из них съел ее пес. В итоге собаку пришлось везти в ветеринарную клинику.

Кроме того, догхантеры раскидывают в Коммунарке куски хлеба с отравой. По информации столичного главка МВД России, подозреваемым является один из местных жителей, его якобы заметили за раскидыванием приманок. Мужчина вину отрицает.