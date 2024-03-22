Блиновской предъявили окончательную версию обвинения

Блогеру Елене Блиновской 22 марта предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

По словам Сальниковой, в связи с расширенным обвинением Блиновская заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов. Адвокат добавила, что всего в деле ее подзащитной около 30 томов.

После завершения следственных действий блогер приступит к ознакомлению с материалами дела. Затем его отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом прокуроры передадут дело на рассмотрение в суд.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

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Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ужесточили ей меру пресечения, отправив в изолятор.

Представитель правоохранительных органов сообщил ТАСС, что в расширенной версии обвинения следствие «увеличило размер легализованных денежных средств и имущества».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что 22 марта обвинение в окончательной редакции предъявили и мужу блогера, бизнесмену Алексею Блиновскому.