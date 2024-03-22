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Рабочие пострадали при обрушении на российском пороховом заводе

Пять человек пострадали при обрушении перекрытия на «Пермском пороховом заводе». Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Lenta.ru

«Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал. Ura.Ru

Отмечается, что площадь обрушения составила 270 квадратных метров. Что стало его причиной, пока неизвестно. News.ru

Рабочие пострадали при обрушении на российском пороховом заводе
© РИА Новости
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