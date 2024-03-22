Суд вынес приговор боевикам «Азова» за обстрелы Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил десять военнослужащих полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) к 22 годам лишения свободы каждого за артобстрелы Мариуполя весной 2022 года.

Они признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и в умышленном повреждении чужого имущества, им назначены сроки от 22 лет 2 месяцев до 22 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в Главной военной прокуратуре России (ГВП), передает ТАСС.

По версии следствия, в период с 7 марта по 15 апреля 2022 года «азовцы» Артем Вышняк, Иван Ножечкин, Сергей Самохвал, Сергей Гайкович, Семен Северин, Дмитрий Клусенко, Евгений Лавренко, Денис Федирко, Егор Яковенко и Дмитрий Кучерявый обстреливали жилые дома и социально значимые объекты Мариуполя.

По данным ГВП, было произведено не менее ста минометных выстрелов осколочно-фугасными снарядами, в результате чего три жилых дома получили повреждения. Прятавшиеся в укрытиях граждане не пострадали.

Ранее обстреливавшего поселок в ДНР боевика «Азова» приговорили к 29 годам.