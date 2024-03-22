ФСБ пресекла создание в Москве ячейки РДК*

ФСБ задержала семерых жителей Москвы - сторонников украинской организации "Русский добровольческий корпус" (признана террористической и запрещена в РФ), собиравшихся создать преступную группу для проведения насильственных акций. Вечерняя Москва

"ФСБ при силовой поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве предотвращена попытка создания в Москве преступной группы из числа сторонников запрещенной в РФ националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК). Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", - сообщили в ФСБ. ТАСС

По местам проживания задержанных изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. RT на русском