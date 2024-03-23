Предприятие Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что одно из предприятий региона - в Старооскольском городском округе - подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших в результате происшествия нет.

"В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей. В городе в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна.

Кроме того, посечено восемь автомобилей.

Утром 22 марта ВСУ также обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения.