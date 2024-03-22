Рогов сообщил, что два взрыва прозвучало на Днепрогэсе в Запорожье

Два взрыва прозвучало на гидроэнергостанции Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня утром на Днепрогэс прозвучали два взрыва», — цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, один взрыв произошёл в машинном зале Днепрогэс-2, второй — на железнодорожных путях для козловых кранов.

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Ранее сообщалось, что после взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области Украины получили повреждения объекты инфраструктуры.