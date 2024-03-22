Один человек погиб после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые», — написал он в Telegram.

Также три медучреждения и жилые дома получили повреждения.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 07:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.