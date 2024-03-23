На руднике «Пионер» начали бурить третью скважину для спасения горняков

На руднике «Пионер» начали бурить третью скважину для спасения заблокированных под завалом горняков. Об этом Амурской области.

«Продолжается бурение трех разведочных скважин. На место прибыла четвертая буровая установка, она будет бурить дополнительную скважину», — уточнили власти региона.

В правительстве добавили, что в спасательной операции задействованы 226 человек и 29 единиц техники, привлекаются лучшие специалисты со всей России.

Там также сообщили, что первая скважина пробурена на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков.

Заблокированные шахтеры находились на глубине 147 метров. Накануне стало известно, что первую скважину пробурили на 133 метра из необходимых 262. Помимо этого, начато бурение второй скважины — специалисты пробурили ее на 9 метров из 200.