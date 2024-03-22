Житель Камчатки взял в заложники женщину: полиция готовит штурм

Мужчина удерживает в квартире женщину в Петропавловске-Камчатском. Об этом со ссылкой на единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края сообщает ТАСС.

"По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", – указано в сообщении.

Уточняется, что мужчина отказывается от переговоров, полиция готовится штурмовать квартиру. Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине.

Отмечалось, что подсудимый, находясь в магазине, схватил с витрины нож и взял трех сотрудников "Магнита" в заложники. Двоих из них удалось сразу же освободить, а третьего спустя время вытащили силовики. После злоумышленника удалось задержать. При этом никаких конкретных намерений у обвиняемого не было.