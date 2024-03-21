Россиянка получила травму руки, пытаясь снять гранату с дерева

Москвичка попыталась снять с дерева неизвестный предмет и получила травму руки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Зеленограде. Женщина заметила во дворе похожую на гранату вещь, которую она решила снять самостоятельно. В результате предмет взорвался у нее в руках.

Медики оперативно прибыли на место и оказали россиянке необходимую помощь. Врачи диагностировали у нее рваную рану пальца и ушиб кисти.

Выяснилось, что женщина нашла страйкбольную гранату. Приехавшая на место полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Они также ищут того, кто оставил предмет на дереве.