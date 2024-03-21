Мошенники выманили у москвича 5 млн рублей с помощью оптической иллюзии

Москвич заработал крупную сумму денег и принял решение инвестировать их в выгодный проект. Во время серфинга в интернете он обратил внимание на рекламный ролик с интересной оптической иллюзией: одна из лошадей по неизвестным причинам бежала в другую сторону по отношению к другим животным, пишет Telegram-канал Baza.

Александр оставил в комментариях под рекламой свой номер телефона. Вскоре с ним связалась «консультант по финансам Елена». Она предложила ему вложить деньги в покупку криптовалюты. По ее словам, торговля на бирже могла приносить стабильный доход.

Москвич согласился на ее предложение и принял условия работы с биржей — для зачисления денег в проект следовало переводить средства на карты других клиентов. Далее они уже сами отправляли их на счет.

Александр периодически вкладывал деньги. Суммы, которые нужно было отправить участникам финансовой схемы, постоянно увеличивались.

В конечном итоге, когда его расходы составили порядка 5 млн рублей, а дохода все не было, он «понял, что связался с мошенниками, и пошёл в полицию».

Правоохранители начали расследование.