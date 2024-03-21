Неизвестный бросил горящий объект в сторону посольства Израиля в Нидерландах. Об этом сообщила в X полиция Гааги.

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Как отметили в правоохранительных органах, никто не пострадал. Зданию нанесен незначительный ущерб.

"Подозреваемый задержан, ведется расследование", - добавили в полиции.

Неподалеку от места задержания обнаружен рюкзак. Полиция изучает его содержимое и пытается установить, принадлежал ли он подозреваемому.

В целях безопасности улица, на которой располагается посольство, оцеплена. По данным очевидцев, на месте находится большое число полицейских, в том числе специалисты по разминированию.

Посольство Израиля в Гааге уже достаточно давно находится под особой защитой, организованной, как сообщал мэр города Ян ван Занен, в связи с серьезными угрозами. Некоторое время перед диппредставительством была закрыта дорога. Позже она открылась, однако другие меры предосторожности, в том числе черные защитные экраны перед входом, остаются на месте.