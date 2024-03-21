Появились новые детали задержания тестя Прилучного

Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанного бизнесмена Аршака Брутяна, который является тестем актера Павла Прилучного, отпустили после беседы в отделении полиции. По его информации, предприниматель не имеет отношения к организации подпольного казино в Москве.

Как передает SHOT, Брутяна задержали вместе с двумя безработными жителями столицы, которых подозревали в организации нелегальной точки с игровыми автоматами в одном из жилых домов. По данным канала, тесть Прилучного доказал свою непричастность к казино и заявил, что оказался в заведении случайно, за компанию с друзьями. В беседе с SHOT бизнесмен сообщил, что у правоохранителей нет к нему никаких претензий, он уже находится дома.

О задержании Брутяна стало известно 21 марта. Сообщалось, что полиция нагрянула в квартиру на улице 1-й Новокузьминской. Там были незаконно установлены восемь игровых автоматов. Деятельность владельцев подпольного казино подпадает под статью о незаконной организации азартных игр. Виновным может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее полиция пресекла деятельность подпольного казино в Нижнем Новгороде. Игорное заведение располагалось в одном из домов на набережной Гребного канала. Во время рейда в казино находились четыре сотрудника и девять игроков. Правоохранители изъяли стол для игры в покер, карты, фишки, мобильную технику и банковские карты.