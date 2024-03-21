ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Урале

УФСБ России по Свердловской области сообщило о задержании экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга. RT на русском

-"В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР"", - сказал собеседник агентства. ТАСС

При себе у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. Ura.Ru

21 марта ФСБ сообщила о предотвращении терактов против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. Задержан готовивший взрыв террорист. Он является гражданином России, который поддерживает «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Мужчина намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России. Lenta.ru