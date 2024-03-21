В Харькове зафиксировали повреждения в типографии

В Харькове 21 марта в результате взрывов обнаружили повреждения на здании типографии. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Журналисты пояснили, что типография получила повреждения накануне в результате удара по городу. При этом ликвидация последствий продолжилась и на следующий день, рассказывал мэр города Игорь Терехов.

До этого взрывы произошли в Киеве и Житомирской области Украины. По данным издания «Суспільне новини», сообщалось о работе системы ПВО. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Издание «Дзеркало тижня» («Зеркало недели») пишет о повреждении предприятия в Подольском районе Киева и взрывах в Житомирской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.