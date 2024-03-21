Вынесен приговор убившему 31 пенсионерку россиянину

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку жителя Казани Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Тагирову наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Назначить Тагирову отбывание наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания - в исправительной колонии особого режима", - сказал судья.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, следователям удалось установить, что с марта 2011 года по октябрь 2012-го Тагиров из корыстных побуждений совершил убийства и покушения на убийства, сопряженные с разбоем, а также разбойные нападения на 34 пожилых женщин.

Преступления совершались в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Тагиров входил в доверие пожилым женщинам и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы, затем он нападал на них, бил, душил, после чего похищал деньги. Сами преступления долгое время оставались нераскрытыми.

"Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии. На причастность к совершению преступлений были проверены более 10 тыс. человек, проведено более 5 тыс. экспертных исследований", - рассказали в СК.

Лишь в декабре 2020 года преступник был изобличен и задержан.

После задержания Тагиров во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений, но затем изменил свою позицию и заявил о самооговоре. Прокуратура просила для него пожизненное заключение.