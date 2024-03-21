Из-за горящей квартиры в Кургане эвакуировали жильцов дома

В центре Кургана спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, чтобы спасти от пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области.

«По предварительной информации 15 человек эвакуировано, двое с помощью маски спасаемого», — сообщила пресс-служба.

Также, МЧС рассказали, что в тушении пожара задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Общая площадь, по данным спасателей, составила 30 квадратных метров.

По информации МЧС, о возгорании квартиры на втором этаже в пятиэтажки по улице Карла Маркса стало известно днем в 12:51.

«В 13:03 пожар удалось локализовать, в 13:14 — ликвидировать открытое горение», — сообщила пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что в центральной части города Кургана загорелась квартира. Возгорание произошло по адресу улица Карла Маркса, 78.