В центре Екатеринбурга на мужчину упала глыба льда

В Екатеринбурге на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Инцидент произошел на улице Вайнера,9А», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

Он отметил, что пострадавшему вызвали медиков.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу станции скорой медпомощи. Там сообщили, что у пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его увезли в травматологическое отделение больницы №24.