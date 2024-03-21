Жителя Крыма приговорили к колонии за приобретение взрывного устройства

Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Крыма за приобретение и хранение самодельного взрывного устройства, об этом сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда Республики Крым.

На стадии предварительного следствия осужденный пояснял, что приобрел и хранил взрывчатые вещества по заданию спецслужб Украины.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июне 2023 года осужденный незаконно приобрел в интернете самодельное взрывное устройство типа самодельный подрывной заряд, содержащее в качестве заряда пластичное бризантное взрывчатое вещество промышленного изготовления военного назначения и самодельную зажигательную трубку. Приобретенные взрывные устройства он хранил в специальном тайнике в Джанкойском районе.