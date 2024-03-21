Прокуратура посчитала наказание Кологривому мягким и обжалует его

Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, поскольку считает его мягким, сообщает РИА Новости.

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В суде гособвинитель просила назначить актеру арест сроком на 15 суток. При этом адвокат предлагал ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

Суд арестовал Кологривого на 7 суток. Актер заявил журналистам, что сожалеет о случившемся и раскаивается. Свой поступок он объяснил горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. По его словам, он уже извинился перед сотрудниками бара и девушкой, к которой приставал.

Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Он будет отбывать наказание вместе с другими административными правонарушителями, ему не стали предоставлять отдельную камеру. Также Кологривому якобы не позволили взять с собой книги и бумагу с ручкой.

Звезда сериала "Слово пацана" устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала он приставал к девушке, а после отказа укусил ее. Затем актер начал кидаться на сотрудников заведения. По словам последних, он был пьян и пытался устроить драку.

После заявления в полицию на него был составлен протокол о мелком хулиганстве, его поместили в спецприемник.