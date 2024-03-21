ФСБ задержала пытавшегося подорвать российских военных террориста

ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военнослужащих в Белгородской области, за их подготовку задержан россиянин, сторонник украинских нацистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Вечерняя Москва

По словам пресс-службы ФСБ, противоправная деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД РФ. Сторонник украинских нацистов по заданию "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) готовил теракты против военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ), добавили там. Москва24

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (покушение на участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых устройств). ТАСС