Уборщицу Большого театра обманули на 2 миллиона рублей от имени Гергиева

Уборщицу Большого театра мошенники обманули на 2 миллиона рублей от имени директора Валерия Гергиева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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65-летней Наиле А. написали в мессенджере от имени Гергиева, заявив, что у службы безопасности театра есть к ней вопросы и нужно будет пообщаться. После чего с ней связались якобы из службы безопасности и предупредили, что ее карту взломали и есть опасность, что деньги женщины пойдут на нужды ВСУ.

Женщину уговорили взять кредит под большой процент и обналичить. Сотрудники банка пытались отговорить женщину, однако она поверила мошенникам. Сейчас злоумышленников ищет полиция.

Накануне актриса Екатерина Волкова призналась, что стала жертвой мошенников.

Волкова рассказала, что увидела в социальных сетях группу с кормами для животных с доставкой в Россию и по доступной цене. Артистка призналась, что не заподозрила в аккаунте недоброжелателей, так как там были якобы реальные отзывы, отчеты и фото.