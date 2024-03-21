В результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек

Пять мирных жителей пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал он.

Гладков подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По его данным, повреждено более 30 квартир в шести многоквартирных домах. "В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи, есть угроза обрушения балкона", - сообщил губернатор. Предварительно, повреждены 10 автомобилей.

Порядка 5 тыс. жителей Белгорода оставались без света после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор.

"В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тыс. жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий", - заявил он.

Позже в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов сообщил о восстановлении электроснабжения.

"Бригады "Белгородских электросетей" оперативно восстановили электроснабжение: в 09:15 [мск] подали свет основной части потребителей, в 10:08 [мск] полностью завершили работу", - написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны в четверг уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация о восстановлении электроснабжения.