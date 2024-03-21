Спасатели сообщили о попытках установить связь с горняками в Приамурье

Спасатели продолжают пытаться связаться с заблокированными на руднике "Пионер" горняками
Спасатели продолжают пытаться установить связь с 13 горняками, заблокированными в результате обвала в руднике "Пионер" в Амурской области.
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
"Продолжаются попытки установить связь с горняками в руднике, пока это не удается. Рассматриваются различные варианты", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, до горняков пробурили более 70 м.
"В настоящее время продолжается бурение разведочной скважины с поверхности в горные выработки. Пройден 71 м. Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения", - пояснили в ведомстве.