Спасатели сообщили о попытках установить связь с горняками в Приамурье

Спасатели продолжают пытаться установить связь с 13 горняками, заблокированными в результате обвала в руднике "Пионер" в Амурской области.

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Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Продолжаются попытки установить связь с горняками в руднике, пока это не удается. Рассматриваются различные варианты", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, до горняков пробурили более 70 м.