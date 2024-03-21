Спасатели сообщили о новых попытках установить связь с горняками в Приамурье

Сотрудники МЧС продолжают пытаться выйти на связь с заблокированными на руднике «Пионер» в Приамурье горняками. О новых попытках спасателей связаться с шахтерами со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает ТАСС.

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Попытки установить связь с пострадавшими продолжаются уже третьи сутки.

Кроме того, как сообщили в МЧС агентству «Интерфакс», на рудник доставят дополнительное оборудование, которое поможет спасательной операции.

«Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения. Кроме того, в ближайшее время будет доставлен станок подземного бурения, который позволит еще больше ускорить производство работ», — сообщили спасатели.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Лишь спустя двое суток, 21 марта, спасателям удалось пробурить до шахтеров сквжину.

Как сообщал Амурский губернатор Василий Орлов, Приамурью потребовалась помощь Кузбасса, так как в регионе нет специалистов с необходимой квалификацией.