Во Франции заводчика арестовали за жестокое обращение и изъяли у него 14 собак

Во Франции жандармы арестовали собаковода и изъяли его подопечных. Об этом сообщает Le Parisien.

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Заводчик собак, подозреваемый в жестоком к ним обращении, был задержан и взят под стражу в регионе Альпы Верхнего Прованса. По имеющейся информации, управляющего собачьей фермой обвиняют в том, что он морил животных голодом и грубо с ними обходился.

Прокурор подтвердил, что 20 марта фигурант находился за решеткой. При аресте мужчины 14 его собак были изъяты и отданы на попечение специализированным ассоциациям.