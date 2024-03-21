Суд назначил наказание Кологривому за дебош

Сегодня в Новосибирске суд рассмотрел административное дело по статье за мелкое хулиганство в отношении Никиты Кологривого. Актеру дали семь суток ареста. Об этом сообщают наши коллеги из infopro54.ru.

В ходе заседания артист признал свою вину в ненадлежащем поведении. Он заявил, что попросил прощения у сотрудников бара, в котором устроил пьяный дебош.

Никита Кологривый просил суд отпустить его на волю. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы актера арестовали на 15 суток.

Появилось полное видео инцидента с Кологривым в баре Новосибирска

Напомним, минувшую ночь артист провел в спецприемнике, после того, как накануне его задержали полицейские.