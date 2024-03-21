Воздушный шар с людьми сдуло на линию электропередачи (ЛЭП) в американском городе Рочестер в штате Миннесота. Как сообщает Fox 9, воздухоплавательное средство загорелось и рухнуло.

По предварительной информации полиции, воздухоплаватели пытались приземлиться в поле, когда резкий порыв ветра толкнул воздушный шар на ЛЭП. В корзине находились три человека. Двое из них получили легкие травмы, еще один не пострадал.

По факту происшествия расследование проводят сразу два ведомства — Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Опубликовано видео падения воздушного шара с туристами в Египте

Напомним, что в январе воздушный шар потерпел крушение неподалеку от американского города Элой (штат Аризона). Погибли четыре человека, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность оборудования.