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Суд наказал пермячку за издевательства над внуками

В Перми пожилая женщина регулярно избивала и оскорбляла собственных внуков, которых она должна была опекать после смерти их родителей. Суд приговорил бабушку к условному наказанию. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд наказал пермячку за издевательства над внуками
© РИА Новости
«Осужденная являлась опекуном двух своих малолетних внуков после смерти их родителей. Свои обязанности по воспитанию детей она не исполняла, систематически наносила им побои, причиняла нравственные и психические страдания, угрожала расправой. Суд приговорил женщину к трем годам и семи месяцам условно», — говорится в сообщении представителей надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, детей забрали правоохранители и отвезли в специализированный центр помощи. Приговор в отношении бабушки пока не вступил в законную силу.

Ранее в Суксуне (Пермский край) под суд попала мать за жестокое обращение со своими детьми. Женщина выпивала и систематически оскорбляла дочерей, избивала их и ограничивала в еде.

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