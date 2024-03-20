Суд наказал пермячку за издевательства над внуками

В Перми пожилая женщина регулярно избивала и оскорбляла собственных внуков, которых она должна была опекать после смерти их родителей. Суд приговорил бабушку к условному наказанию. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«Осужденная являлась опекуном двух своих малолетних внуков после смерти их родителей. Свои обязанности по воспитанию детей она не исполняла, систематически наносила им побои, причиняла нравственные и психические страдания, угрожала расправой. Суд приговорил женщину к трем годам и семи месяцам условно», — говорится в сообщении представителей надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, детей забрали правоохранители и отвезли в специализированный центр помощи. Приговор в отношении бабушки пока не вступил в законную силу.

Ранее в Суксуне (Пермский край) под суд попала мать за жестокое обращение со своими детьми. Женщина выпивала и систематически оскорбляла дочерей, избивала их и ограничивала в еде.