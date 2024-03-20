Источник предположил, как младенцы могли попасть на насосную станцию

Младенцев, тела которых нашли на столичной насосной станции 18 и 19 марта, могли сбросить в канализацию в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. По его словам, останки детей нашла сотрудница перекачки.

Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию, — сказал собеседник агентства.

Делом занимается прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Она координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по фактам обнаружения двух тел новорожденных детей по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство известило, что были найдены две девочки. У одной из них обнаружена на голове рана.

Первоначально сообщалось, что в ходе ведения ремонтных работ на насосной станции в Новой Москве нашли тело новорожденной девочки, на следующий день обнаружили еще одну.

В первую декаду марта на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском было найдено тело младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.