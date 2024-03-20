В Москве у мужчины списали деньги во время показа холодильника покупателю

Житель Москвы лишился более чем десяти тысяч рублей, пока показывал покупателю бытовую технику. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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По словам пострадавшего, инцидент произошел после того, как он выставил объявление о продаже холодильника. Неизвестный связался с ним с помощью сообщений на сайте и заявил, что готов внести предоплату. Деньги на счет мужчины не поступили.

Вечером того же дня они связались через мессенджер с помощью видеосвязи, во время которой покупатель попросил показать технику.

Пострадавший снимал холодильник и не замечал, что происходит на экране. Позже ему позвонили из банка и попросили подтвердить денежный перевод. Так как москвич не переводил деньги, он попросил заблокировать операцию.

«Со счета продавца был осуществлен несанкционированный перевод денежных средств в размере 14 935 рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.