Часть поселка Теткино Курской области обесточена

Линии электропередачи в районе посёлка Тёткино Глушковского района Курской области получили повреждения при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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По его словам, часть посёлка обесточена. Старовойт отметил, что как только это будет безопасно — аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

«Также повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими войсками посёлка Краснооктябрьский Курской области, где также была повреждена ЛЭП.