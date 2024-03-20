Спасатели пробурят две скважины к горнякам, застрявшим на шахте «Пионер»

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что спасатели собираются пробурить две скважины в шахте на руднике «Пионер», где под завалами оказались заблокированными 13 горняков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Орлова, спасатели планируют пробурить разведывательные скважины, которые будут направлены в предполагаемое место нахождения горняков. При этом, специалисты уже приступили к бурению первой скважины.

«Приняли решение бурить в заваленную шахту на руднике "Пионер" вторую разведывательную скважину. Первая ведет к предполагаемому месту расположения горняков, ее начали бурить сегодня. Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри», — написал Орлов.

18 марта в Зейском районе Амурской области произошло обрушение шахты на руднике «Пионер». Как сообщили в оперативных службах, под завалами оказались заблокированы 13 горняков.