Истребитель F-16 потерпел крушение у полуострова Халкидики

Истребитель F-16 ВВС Греции упал в районе острова Псатура к югу от полуострова Халкидики. Об этом сообщила греческая газета Proto Thema.

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По ее сведениям, пилот катапультировался.

Портал pentapostagma.gr сообщает, что рядом с местом падения истребителя очевидцы увидели парашют, поэтому предполагают, что летчик сумел покинуть самолет. С острова Лемнос вылетел вертолет Super Puma, чтобы начать поиски летчика.

Отмечается, что F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса.