В Новосибирске уже 37 человек обратились в больницу из-за отравления роллами

В Новосибирске выросло число отравившихся роллами из местного заведения японской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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Уже 37 жителей Новосибирска, употребивших в пищу роллы из ресторана «Японори», обратились в больницы с признаками отравления. 29 заболевших госпитализировали, остальные восстанавливаются на дому.

В настоящее время работа предприятия общепита приостановлена.

15 марта стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления, произошедшего в городе. По данным ведомства, с признаками отравления на тот момент были госпитализированы более 10 человек.

До этого житель Новосибирска Вячеслав, отравившийся суши в заведении «Японори», рассказал «Газете.Ru», что провел в больнице пять дней, а его супруга до сих пор лечится.