Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела украинскими военными Белгорода. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, погибший мужчина находился в машине и скончался на месте от осколочных ранений еще до приезда скорой помощи.

«Два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности. Бригадами скорой раненые доставлены в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2 города Белгорода», - рассказал Вячеслав Гладков.

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Он также сообщил о том, что в результате воздушной атаки ВСУ выбиты окна и разрушены балконы в квартирах, повреждения получили два детских сада и школа.

«В этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было. Также как и не было никого, кроме охраны, в школе в связи с решением Оперативного штаба о каникулах для школьников с сегодняшнего дня», - уточнил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом в Белгороде приостановила свою работу сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». А интернет-магазин продуктов «ВкусВилл» временно отменил доставку на территории города.