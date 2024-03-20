Движение перекрыли на одной из улиц в Белгороде из-за ЧС

Движение перекрыто на улице Макаренко в Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщается в Telegram-канале областного министерства транспорта.

"В связи с чрезвычайной ситуацией на ул. Макаренко перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автобусы восьми маршрутов будут следовать в объезд.

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В 11:35 мск в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В ЕДДС сообщили, что в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины пострадал один человек, предварительно, взрослый. В оперативных службах ТАСС сообщили, что ранен подросток, его везут в областную больницу.