Пылающий на рельсах в Петербурге трамвай попал на видео

Трамвай загорелся на рельсах на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На кадрах с места происшествия, опубликованных телеканалом 78, видно, что огонь охватил крышу транспорта. Огнеборцы оперативно потушили пламя, в результате происшествия никто не пострадал.

21 марта в 07:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Дальневосточный проспект, д. 35. В трамвае происходило горение на крыше на площади три квадратных метра. В 08:05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и две единицы техники. Что стало причиной возгорания, не уточняется. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на дорожном участке возникла пробка.

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Накануне, 20 марта, в Санкт-Петербурге в здании отеля «Азимут» произошел пожар. На видео с места происшествия было видно задымление в районе крыши. В самом отеле сообщили, что у них все в порядке и они не почувствовали запаха гари. Отмечалось, что на верхних этажах здания находится ресторан.

До этого в Подмосковье произошел пожар в строящемся ЖК в деревне Сапроново. Опубликовано видео с места, где видно горящую крышу одного из недостроенных зданий, над которым поднялся огромный столб дыма. По данным СМИ, на крыше недостроя во время пожара находился рабочий, его удалось спасти. По информации регионального МЧС, на стройплощадке загорелся утеплитель.