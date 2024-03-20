Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

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Дело связано с дебошем, который был устроен актером в ночь на 19 марта в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске. Как сообщили ранее СМИ, в заведение Кологривый пришел ближе к часу ночи со знакомым.

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По словам очевидцев, спустя несколько часов сильно выпивший актер подошел к официантке и укусил ее. После он стал снимать с себя одежду и кидаться на людей, пытаясь устроить драку.