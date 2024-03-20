Крупный пожар произошел в подмосковной деревне Сапроново в строящейся многоэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, на месте были слышны хлопки, после которых пламя разгорелось еще сильнее. Канал утверждает, что на объекте находятся рабочие. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает Msk1.ru, сигнал о пожаре в ЖК «Брусника» поступил в МЧС в 10:54 мск. По данным областного управления ведомства, на стройке загорелся утеплитель. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров — огонь пылает на последнем этаже.

Напомним, что 11 марта крупный пожар произошел в подмосковном поселке Родники Раменского района — там загорелся склад строительных материалов. Огонь распространился на соседнее административное здание — общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

По информации МЧС, на складе разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом — он разлился на площади в 400 квадратных метров и воспламенился. В инциденте никто не пострадал.