Kyodo: у берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер-химовоз

Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся возле японской префектуры Ямагути. Информацию об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на береговую охрану Японии. По данным журналистов, изначально с судна, стоявшего на якоре у побережья города Симоносэки, поступило сообщение о том, что оно накренилось.

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Спустя некоторое время корабль перевернулся. В настоящее время спасатели разыскивают 11 членов его экипажа. Отмечается, что у моряков иностранное гражданство. В январе сообщалось, что судно "Остров Сахалин" компании-судовладельца "Наяда" оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо.

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На борту находилось 19 человек экипажа. Танкер сообщил о своей проблеме японской стороне, и береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол.