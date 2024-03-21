Представитель Генеральной прокуратуры (ГП) сообщил во время заседания арбитражного суда по иску ведомства к ряду предпринимателей, что ГП считает смерть так называемого «крабового короля» — предпринимателя Олега Кана инсценировкой, передает ТАСС.

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Прокурор пояснил, что его смерть не была зарегистрирована ни в ЗАГСах Сахалинской области, ни в аналогичных учреждениях Санкт-Петербурга, а родственники за справками не обращались.

«Соответственно, единственным подтверждением юридическим фaктa смерти является зaпись в aктaх грaждaнского состояния. В отсутствие соответствующих зaписей тезис о том, что Кaн умер, мы рaсцениваем как инсценировку», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что правоохранители применяют в отношении Кана активные действия по привлечению к ответственности — как уголовной, так и гражданско-правовой. По его словам, у них есть документы, доказывающие организацию предпринимателем убийства и контрабанды краба.

Представитель одной из компаний-ответчиков во время заседания арбитражного суда по иску ГП попросил истребовать свидетельство о смерти предпринимателя в Великобритании и Северной Ирландии, где его гибель была зафиксирована.

«Рaз прокурaтурa не верит этому обстоятельству, то мы просим истребовaть документы судебным зaпросом, нaпрямую, чтобы подтвердить фaкт смерти, потому фaкт смерти имеет существенное знaчение для дaнного спорa», — обозначил свою позицию представитель ответчиков.

Адвокаты, представляющие интересы «крабового короля», 19 марта заявили во время судебного заседания о смерти бизнесмена. В связи с этим они предположили, что можно закрыть заведенное Генпрокуратурой дело. Обвинение в свою очередь усомнилось в правдивости данной информации.