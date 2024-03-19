Тело второго младенца обнаружено на насосной станции в Москве

Труп второго новорожденного ребенка обнаружили на насосной станции в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

«19 марта 2024 года в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело младенца. Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», 18 марта на той же станции было обнаружено еще одно тело новорожденной девочки.