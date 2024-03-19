Пять человек, в том числе три ребенка, пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Огонь охватил 40 кв. м квартиры на 5-м этаже.

"Из дома пожарные МЧС России спасли 12 жильцов, из них 4 ребенка. Еще 167 эвакуировано по лестничному маршу. Пострадали 5 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Ранее сообщалось об одном пострадавшем мужчине.