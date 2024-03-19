В Нижнем Новгороде при пожаре в доме пострадали пять человек
Пять человек, в том числе три ребенка, пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Огонь охватил 40 кв. м квартиры на 5-м этаже.
"Из дома пожарные МЧС России спасли 12 жильцов, из них 4 ребенка. Еще 167 эвакуировано по лестничному маршу. Пострадали 5 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован. Ранее сообщалось об одном пострадавшем мужчине.