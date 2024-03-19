Куренков распорядился усилить группировку спасателей на руднике "Пионер"

Глава МЧС России Александр Куренков приказал направить дополнительные силы на место обвала на руднике "Пионер" в Амурской области. Группировку горноспасателей, которые уже работают на месте обрушения, усилят их коллеги из Приморского края, также подготовлена группа специалистов из Кузбасса.

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"Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели, выполняя свою задачу, будут стараться выполнить ее на максимальной скорости. Скорость продвижения в среднем составляет примерно 100-200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, и есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать. Но работы ведутся, и многое уже сделано. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков ", - приводит пресс-служба МЧС слова министра.

По данным ведомства, в настоящее время на месте происшествия работают 114 спасателей из Нерюнгри и Хабаровска, а также 45 единиц техники. В области введен региональный режим ЧС.

Как сообщили в ведомстве журналистам, сейчас в готовности к вылету находится авиакрыло для доставки насосных систем. Для оказания психологической помощи сформирована сводная группа психологов.

Пока добраться до заблокированных 13 человек не удалось. Под завалами находятся сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах руднике "Пионер", входящего в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).