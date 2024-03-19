Глава МЧС: Связи с горняками, застрявшими в шахте "Пионер" нет

Пока нет связи с 13 сотрудниками шахты "Пионер", которые отказались под завалом. Об этом журналистам рассказал глава МЧС Александр Куренков.

В Амурской области введен региональный режим ЧС после обрушения в понедельник 18 марта горных масс на золоторудном месторождении "Пионер". В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. О случившемся доложили президенту РФ.

"Пока связи нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что работы ведутся, люди профессионалы.

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